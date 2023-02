Senza le rimonte subite, la Lazio sarebbe l’anti-Napoli

La Lazio avrebbe tutte le carte in regole per essere la vera anti-Napoli, ma la squadra di Sarri soffre in maniera cronica di “rimontite”

Per l’ennesima volta la Lazio ha buttato via un’opportunità di vittoria a Verona. Non ci riferiamo al complesso della partita, al volume di gioco, a quel possesso palla attestato al 64% per i biancocelesti: i padroni di casa hanno meritato la divisione della posta, hanno concluso molto in porta, colpendo anche un palo con Lazovic e trovando in Provedel l’uomo che ha impedito a Doig un gol che sembrava già fatto.

Quel che deve costituire motivo di rimpianto sta tutto nell’analisi di Maurizio Sarri, piuttosto incredulo nel vedere come la squadra butti via con troppa regolarità situazioni favorevoli facendosi rimontare: «É una problematica che sta diventando pesante, dobbiamo fare un’attenta riflessione sulle cause». Se le gare durassero solo 45 minuti, la Lazio diventerebbe campione d’Italia, neanche il Napoli ha il suo passo. Sarri è andato all’intervallo con 47 punti guadagnati e si ritrova al termine delle partite con una classifica decisamente di livello inferiore, con 39 punti. É una differenza tra essere l’anti-Napoli possibile al dover battagliare per un ingresso in Champions League con una folta concorrenza. In questo momento Immobile e compagni sono quarti e va tutto bene, con la prospettiva sabato sera di uno scontro diretto con l’Atalanta che dirà molto sulle certezze in ottica Europa.

Verona è un mancato successo, ma l’1-1 è arrivato al sesto minuto della ripresa, sulla scala dei rimpianti non è questa la gara che rappresenta il massimo. Sono altre le partite che possono turbare il sonno di quella parte del popolo laziale che guarda all’indietro e pensa che magari certe opportunità difficilmente si riproporranno in seguito.

In ordine cronologico, l’elenco è così composto:

1) Sampdoria-Lazio 1-1. Gol di Gabbiadini al secondo minuto di recupero. Il gol è un capolavoro di un attaccante capace d’inventarne di pregevolissima fattura. Ma in tutta la ripresa la Lazio non concede palle-gol reali agli avversari.

2) Lazio-Napoli 1-2. Vero, Zaccagni porta subito avanti i suoi. Ma il Napoli all’ora di gioco ha già ribaltato il risultato. Tenendo conto della forza mostrata dagli uomini di Spalletti successivamente, non è il caso di piangere sul (poco) latte versato.

3) Lazio-Salernitana 1-3. É una squadra che viaggia spesso e volentieri quella che va all’intervallo avanti di una rete (sempre Zaccagni). Come si possa crollare nella ripresa in quella maniera è uno dei misteri che rimarrà insoluto, anche se il mister una spiegazione la fornisce: «Eravamo talmente in controllo che in maniera stupida molto probabilmente l’avevamo data per vinta e la reazione è stata confusionaria: abbiamo perso ordine e i nostri equilibri».

4) Lecce-Lazio 2-1. Identica sceneggiatura. Gol di Immobile, intervallo con addormentamento e vittoria che si trasforma in sconfitta. Viene quasi da rimpiangere la coerenza della gara all’Allianz Stadium prima del Qatar, con la partita persa in entrambi i tempi.

5) Lazio-Empoli 2-2. La più grave di tutti, probabilmente. Per farvela capire, mettiamoci nei panni di un previdente spettatore dell’Olimpico che a 7 minuti dal termine decide che per evitare l’ingorgo della Capitale può uscire anzitempo dallo stadio, tanto sul 2-0 che cosa mai potrà accadere di così imperdibile? Caputo al minuto 83 e Marin al 94 determinano un pari che al confronto quello di Verona è un sorriso stampato in faccia.

6) Lazio-Fiorentina 1-1. Sesta di 7 gare dove la rimonta ha distrutto ambizioni da sogno. La Lazio scatta bene dai blocchi di partenza, segna subito con Casale ma si fa rimontare a inizio ripresa. Il tempo dove anche il Verona ha colpito.

Esiste il sospetto, pertanto, che una nuova forma di malessere stia emergendo in questa sindrome da rimonta di cui si soffre a Roma sulla sponda biancoceleste. Urge rimedio.

