Sergio Ramos e i due rigori sbagliati: «Non sono gli errori che ci definiscono»

Sergio Ramos ha commentato i suoi due errori dal dischetto nella partita contro la Svizzera

Sergio Ramos, nella partita contro la Svizzera, è diventato il calciatore con più presenza nella storia in una Nazionale. Il difensore spagnolo, però, non ha festeggiato nel migliore dei modi sbagliando ben due calci di rigore. Il centrale del Real Madrid ha commentato questi errori con un post sul suo profilo Instagram.

«Ora è il momento di resettare. Pensare a vincere a Siviglia. Non sono gli errori a definirci, ma ìl modo in cui ci si prepara per raggiungere i prossimi traguardi».