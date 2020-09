Sergio Ramos: «Messi si è guadagnato diritto di scegliere il suo futuro»

Dal ritiro della Nazionale spagnola Sergio Ramos ha parlato del futuro di Lionel Messi: queste le sue parole

«L’addio di Messi? Non posso dire che questo mi preoccupi. Però devo ammettere che Messi si è guadagnato il diritto di prendere decisioni sul suo futuro. Non so se andando via farà quello che è meglio per sé, ma sicuramente per il calcio spagnolo, quindi la Liga, e per il Real Madrid e il Barcellona, ​​sarebbe meglio se Lionel rimanesse in blaugrana. La sua presenza migliora il campionato e senza dubbio la sua squadra. Le partite del Clasico con lui sono sicuramente più interessanti. In ogni caso Messi si è guadagnato il diritto di decidere da solo il suo futuro, senza speculazioni. Staremo a vedere cosa accadrà»