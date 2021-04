Sergio Ramos positivo, la moglie racconta: «Sta bene, è chiuso in una stanza da solo»

Sergio Ramos è risultato positivo al Coronavirus settimana scorsa e la moglie Pilar Rubio spiega come sta il capitano del Real Madrid

Pilar Rubio, moglie di Sergio Ramos, ha raccontato le condizioni di salute di suo marito dopo che ha contratto il Coronavirus. Le sue parole a El Hormiguero de Antena 3.

«Sergio sta bene ma è chiuso in una stanza da solo. La verità è che anche io adesso sono chiusa perché i miei figli hanno chiuso dall’esterno la stanza e non posso muovermi fino a quando non trovano la chiave. In ogni caso stiamo bene. A parte gli scherzi i bambini stanno bene e stiamo facendo attenzione. Spesso indosso tre maschere ma siamo tutti negativi. L’unica cosa è che sono un po’ frustrata perché non posso uscire neppure io. Per parlare a volte usiamo uno schermo e stiamo attenti perché io non voglio prendere il Covid. Ho tante cose da fare…»