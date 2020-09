Serie A, annunciati gli orari delle partite della prima giornata rinviate al 30 settembre

La Lega Serie A ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale gli orari delle tre partite rinviate al prossimo 30 settembre

La Lega Serie A ha annunciato gli orari delle tre partite della prima giornata (in programma il prossimo weekend) che sono state posticipate al prossimo 30 settembre. L’Inter giocherà in trasferta contro il Benevento alle ore 18 (stesso orario per il match tra Udinese e Spezia) mentre il big match Lazio – Atalanta verrà disputato alle 20:45. Ecco il calendario completo dei recuperi:

18:00 Benevento-Inter

18:00 Udinese-Spezia

20:45 Lazio-Atalanta