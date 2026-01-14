Serie A
Serie A, anticipi e posticipi 23ª e 24ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. Il programma ufficiale
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma ufficiale degli anticipi e dei posticipi della 23ª e 24ª giornata di campionato.
23ª GIORNATA
30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio-Genoa DAZN
31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa-Sassuolo DAZN
31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Fiorentina DAZN
31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Verona DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 12.30 Torino-Lecce DAZN
01/02/2026 Domenica 15.00 Como-Atalanta DAZN
01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese-Inter DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 20.45 Parma-Juventus DAZN
02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Roma DAZN/SKY
03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna-Milan DAZN
24ª GIORNATA
06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona-Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa-Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna-Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce-Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma-Cagliari DAZN/SKY
Milan-Como * DAZN