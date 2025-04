FANTACALCIO: CONSIGLI - LE SORPRESE DELLA 34a GIORNATA - Calcio News 24

Serie A, i consigli di CalcioNews24 su quella che sarà questa giornata di campionato. Ecco l’indiscrezione

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

COMO – GENOA

domenica 27 aprile, ore 12.30

Como straripante: a Lecce è arrivata la terza vittoria consecutiva ottenuta con un poderoso 3 a 0. Genoa imballato: una sola rete all’attivo (anche se decisiva, contro l’Udinese) nelle ultime 4 uscite.

Como

Butez ci dà ampie garanzie in questa gara.

Genoa

Frendrup è sempre tra i migliori.

VENEZIA – MILAN

domenica 27 aprile, ore 12.30

Il Venezia è al terzo risultato utile consecutivo e ora il primo posto utile per salvarsi dista un solo punto. Il Milan si è imposto sui cugini nerazzurri ottenendo la finale di coppa Italia e ora non vuole lasciare nulla di intentato per poter giocare in Europa il prossimo anno.

Venezia

Giochiamoci il ritorno a livelli più che buoni di Oristanio.

Milan

Jovic non si può non schierare.

FIORENTINA – EMPOLI

domenica 27 aprile, ore 15.00

La Fiorentina, tornando da Cagliari con 3 punti in tasca, si conferma tra le squadre più in forma della nostra Serie A. L’Empoli probabilmente non ambiva a ribaltare la semifinale contro il Bologna ma tenterà certamente di invertire la rotta in campionato: ora è penultimo.

Fiorentina

Pongracic promette bonus in queste ultime giornate.

Empoli

Tornato alla grande dall’infortunio: dentro Anjorin.

INTER – ROMA

domenica 27 aprile, ore 15.00

Inter delusa per l’obiettivo sfumato in settimana, vorrà riprendersi immediatamente con una vittoria per il sogno scudetto, a maggior ragione dopo il passo falso a Bologna. Ma battere la Roma, che in campionato non perde da dicembre 2024, non sarà proprio una passeggiata.

Inter

Ambito dagli avversari che si troverà di fronte domenica, Frattesi vorrà dimostrare che ci avevano visto bene.

Roma

Dovbyk deve riprendersi la titolarità, è il momento giusto per fare una grande gara.

JUVENTUS – MONZA

domenica 27 aprile, ore 18.00

La Juventus ha perso malamente a Parma e ora è chiamata all’ennesima reazione della sua travagliata stagione. Il Monza, senza più obiettivi reali, non può rappresentare un problema serio per i bianconeri.

Juventus

Cambiaso non può essere quello visto contro il Parma.

Monza

Mota ha le caratteristiche giuste per infilzare la difesa bianconera.

ATALANTA – LECCE

domenica 27 aprile, ore 20.45

L’Atalanta è uscita ottimamente dalla crisi di risultati di qualche settimana fa vincendo contro Bologna e Milan in sequenza senza subire nemmeno un gol. Il Lecce al contrario è in un declino pericoloso e sarà dura invertire la rotta già in questa occasione.

Atalanta

Data l’emergenza in difesa casca a fagiolo il rientro di Kossounou.

Lecce

Servono nuove soluzioni offensive: rispolverato Rebic? Scommettiamoci.

NAPOLI – TORINO

domenica 27 aprile, ore 20.45

Se il Napoli ha faticato forse più del dovuto lo scorso turno ma ha raggiunto in vetta l’Inter, complice la sua caduta in Emilia, il Torino ha avuto agilmente la meglio dell’Udinese portandosi al decimo posto e scavalcando proprio i bianconeri.

Napoli

Si riaprono le porte per Raspadori, subito dentro.

Torino

Elmas ex pericolosissimo.

UDINESE – BOLOGNA

lunedì 28 aprile, ore 18.30

L’Udinese nelle ultime 5 partite ha fatto un gol e zero punti: è fin troppo evidente che la squadra non abbia più obiettivi concreti. Il Bologna, al contrario, si sta giocando tutto e spingerà al massimo in questo finale.

Udinese

Atta ha doti importanti.

Bologna

Pobega può portare bonus anche con pochi minuti a disposizione.

LAZIO – PARMA

lunedì 28 aprile, ore 20.45

La lotta al quarto posto vede la Lazio tra le protagoniste, tutto è ancora aperto e i biancocelesti stanno attraversando un buon periodo di forma. Il Parma ha fatto il colpaccio contro la Juve e la distanza dalla zona pericolosa inizia a essere importante.

Lazio

Può essere il match giusto per esaltare le caratteristiche di Dele-Bashiru.

Parma

Maestoso nello scorso turno: Leoni va confermato.

VERONA – CAGLIARI

lunedì 28 aprile, ore 20.45

Le buone prestazioni del Verona non sono supportate da una fase offensiva granchè brillante, dunque servirà maggiore concretezza per avere la meglio sul Cagliari che ha fame di punti dopo 2 sconfitte consecutive.

Verona

Tengstedt può tornare tra i convocati ed è da schierare al volo!

Cagliari

Con Mina fuori causa ci si può affidare a Palomino.