Serie A femminile: a San Gimignano profumo di Champions, il calendario

Serie A femminile: il Sassuolo sarà ospite dell’ostica Florentia San Gimignano, il San Marino a caccia dell’impresa a Roma e la Fiorentina…

La diciassettesima giornata di Serie A femminile si apre con la sfida di San Gimignano tra Florentia e Sassuolo. Una gara molto importante che ha il profumo di Champions.

Le ragazze di Giampiero Piovani devono vincere, senza troppi calcoli. Qualora, infatti, le neroverdi non riuscissero a battere la formazione toscana, con la conseguente vittoria di domani del Milan nel derby, la strada verso il secondo posto diventerebbe come scalare il monte Everest.

È sfida tra Martinovic (ex di turno) e Pirone, entrambe giocatrici simbolo nelle rispettive squadre. La Florentia non ha nulla da perdere, ecco perché la sfida al Santa Lucia prevede spettacolo.

Nel pomeriggio il San Marino cerca il miracolo al Tre Fontane contro la Roma di Betty Bavagnoli, che nelle ultime 10 sfide tra campionato e Coppa Italia ha perso una sola volta. Le titane devono provare a conquistare almeno un punto per la salvezza.

In corrispondenza allo stadio Olivieri va di scena Hellas Verona-Fiorentina. Le viola, ormai senza obiettivi, viaggiano con una media punti disatrosa: solo tre nelle ultime quattro sfide di Serie A femminile. Al contrario le venete giungono da due vittorie consecutive convincenti con Roma e Pink Bari, con nessun gol subito. All’andata le gialloblu espugnarono il Gino Bozzi di Firenze (0-1).