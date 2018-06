L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha difeso il calcio italiano affermando che la situazione non è disastrosa come viene descritta da molti

Stamane si sono svolte a Roma, presso la sala Koch del Senato, le premiazioni del progetto “Quarta Categoria”, alle quali ha preso parte anche l’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Durante la manifestazione, Tavecchio ci ha tenuto a difendere il calcio italiano, dichiarando che l’Italia quest’anno ha fatto dei passi avanti adottando il VAR e portando quattro squadre in Champions League. L’ex presidente della Figc ha sostenuto, inoltre, che il calcio italiano sta bene e che contro la Svezia, gli Azzurri sono usciti sconfitti anche per colpa di un palo che probabilmente avrebbe potuto cambiare la storia del paese.

«La Figc non merita il commissariamento – ha aggiunto l’ex presidente Carlo Tavecchio- bisogna restituirle capacità di governo». L’ex presidente ha altresì espresso un parere sul nuovo commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, affermando che l’allenatore marchigiano ha l’esperienza per far bene, ma che dovrà assemblare al meglio la Nazionale. Infine, ha dichiarato di tifare Argentina al Mondiale dato che: «gli argentini sono “mezzi italiani”, abbiamo i cognomi in comune».