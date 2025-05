FANTACALCIO: CONSIGLI - LE SORPRESE DELLA 36a GIORNATA - Calcio News 24

Fantacalcio, i consigli di CalcioNews24 in vista della giornata numero 36 del campionato di Serie A 2024 2025

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

MILAN – BOLOGNA

venerdì 9 maggio, ore 20.45

Il Milan con una vittoria terrebbe viva qualche minima speranza di qualificarsi alle coppe europee per la prossima stagione, complicando l’obiettivo del Bologna, che è il medesimo.

Milan

Ultima chiamata per Joao Felix, noi ci crediamo ancora.

Bologna

Dallinga cerca continuità, le ultime prestazioni sono più che confortanti.

COMO – CAGLIARI

sabato 10 maggio, ore 15.00

Il Como non subisce gol e non lascia punti, un trend eccezionale a cui vorrebbe sottrarsi il Cagliari che, pur rimanendo sereno, qualche soddisfazione vorrebbe ancora togliersela.

Como

Butez ad oggi è il migliore per distacco.

Cagliari

Tornato al bonus dopo quasi un girone intero, confermiamo Zortea.

LAZIO – JUVENTUS

sabato 10 maggio, ore 18.00

Scontro diretto che assomiglia tanto a un dentro/fuori dalla prossima Champions League. Favoriti i biancocelesti davanti al proprio pubblico e contro dei bianconeri non irreprensibili.

Lazio

Siamo convinti che Tavares debba sparare ancora qualche cartuccia.

Juventus

Poco da dire: Thuram è il più in forma dei suoi.

EMPOLI – PARMA

sabato 10 maggio, ore 20.45

In caso di pareggio o sconfitta l’Empoli sarebbe praticamente retrocesso, dunque la gara imporrà un approccio aggressivo per i toscani, mentre il Parma avrà piani opposti.

Empoli

Il digiuno finirà? Per Esposito è un’occasione importante.

Parma

Djuric cerca il primo gol, scommessa interessante.

UDINESE – MONZA

domenica 11 maggio, ore 12.30

L’Udinese se la gioca per rimanere nella parte sinistra della classifica, come si suol dire, mentre il Monza, probabilmente, di classifica non vorrebbe più sentirne parlare per un po’.

Udinese

Ekkelenkamp dovrebbe recuperare, teniamo libero un posto.

Monza

Bianco garanzia di sostanza.

VERONA – LECCE

domenica 11 maggio, ore 15.00

Entrambe le squadre hanno racimolato ognuna appena 2 punti nelle scorse 5 giornate, la differenza è che i padroni di casa, data la classifica, possono accontentarsi di un altro pari.

Verona

Tchatchoua potrebbe essere un fattore determinante.

Lecce

Helgason ha tanta qualità, inoltre sogna il primo centro…

TORINO – INTER

domenica 11 maggio, ore 18.00

Il Torino sta chiudendo la stagione senza più obiettivi da rincorrere, tutto il contrario per l’Inter che tra Champions e campionato si gioca tutto e anche di più.

Torino

Lazaro non impressionò all’Inter e magari vorrà farsi notare ora.

Inter

Capace di sostituire Calha anche dagli 11 metri: dentro Asllani.

NAPOLI – GENOA

domenica 11 maggio, ore 20.45

Il Napoli ha alla portata un traguardo storico e sarà problematico per il Genoa pensare di potergli mettere il bastone tra le ruote proprio adesso.

Napoli

Anche da centrale Olivera non si scompone, anzi…

Genoa

Ha piazzato il primo timbro del suo torneo, riproponiamo Vitinha.

VENEZIA – FIORENTINA

lunedì 12 maggio, ore 18.30

Il Venezia che si giocherà le sue carte finchè ne avrà la possibilità, incontra la Fiorentina che deve digerire l’amara eliminazione a un passo dalla finale di Conference.

Venezia

Oristanio sarà chiamato a contribuire per il sogno salvezza.

Fiorentina

Strepitoso in Europa, Ranieri darà il massimo anche in campionato.

ATALANTA – ROMA

lunedì 12 maggio, ore 20.45

Sfida che può essere decisiva per l’Atalanta: in caso di vittoria i bergamaschi sarebbero matematicamente qualificati alla Champions 25/26. Ma la Roma non può mica perdere…

Atalanta

Pasalic sa essere decisivo nelle partite più complicate.

Roma

Saelemaekers desidera tornare quello visto nella parte centrale della stagione.