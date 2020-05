Serie A, ipotesi ripresa al Centro-Sud: i sindaci concordano

La Serie A pensa nuovamente all’ipotesi di ripartire al Centro-Sud. I sindaci di alcune città concordano con la possibilità

Torna prepotentemente l’ipotesi di una ripresa della Serie A al Centro-Sud, zona meno colpita dal Coronavirus. Tre delle città che potrebbero ospitare le sfide di campionato sono Bari, Napoli e Palermo.

A La Gazzetta dello Sport, i sindaci di queste città hanno parlato proprio dell’evenienza di ospitare i match di Serie A. Concorda De Caro, sindaco della città pugliese: «Sicuramente Bari può esserci. Il campionato spero si concluda. Bisogna giocare in sicurezza e qui i contagi sono sotto i 200». Anche Orlando, sindaco di Palermo, è d’accordo: «Da parte della città massima disponibilità, la società che oggi gestisce lo stadio sarebbe felice». De Magistris, sindaco di Napoli, dice: «Sarei per la trasmissione delle partite in chiaro. Va creato un accesso popolare».