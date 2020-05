La FIGC ha aggiornato il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi che sarà inviato nei prossimi minuti al Cts

Come riporta Sky Sport in questi momenti la FIGC sta mandando il protocollo al Cts con gli adeguamenti richiesti dal Comitato tecnico scientifico per l’ok definitivo agli allenamenti di squadra dei club di Serie A dal 18 maggio. Si attenderà quindi il via libero da parte del Comitato tecnico-scientifico per la ripresa degli allenamenti collettivi.