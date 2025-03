Serie A, l’esito della 28^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno - Calcio News 24

Vincono Inter e Napoli, l’Atalanta demolisce la Juventus: rimonta Milan, ok Roma e Bologna, pareggia invece la Lazio

La sera di lunedì 10 marzo si conclude la 28^ giornata di Serie A. Continuano a vincere in testa alla classifica sia l’Inter che il Napoli: i nerazzurri rimontano per 3-2 il Monza a San Siro che stava per fare il colpaccio, i partenopei invece regolano per 2-1 al Maradona la Fiorentina.

Tiene il passo anche l’Atalanta, che domina letteralmente per 0-4 una Juventus irriconoscibile all’Allianz Stadium. Non ne approfitta nel posticipo però la Lazio, che non riesce ad andare oltre l’1-1 allo Stadio Olimpico contro l’Udinese e non completa il sorpasso in classifica. Si avvicina invece il Bologna, che ha la meglio per 1-2 a Verona contro l’Hellas. Bene anche la Roma, che si impone di misura per 0-1 ad Empoli. Vince anche il Milan, ma con tanta fatica: sotto 2-0 a Lecce, la rimonta per 2-3 nel finale.

Fra le altre, Cagliari e Genoa pareggiano per 1-1. Così come Como e Venezia nello scontro diretto fra squadre neopromosse. Un pareggio anche fra Parma e Torino al Tardini, ma per 2-2.

Serie A, i risultati della 28^ giornata

Cagliari – Genoa 1 – 1

Como – Venezia 1 – 1

Parma – Torino 2 – 2

Lecce – Milan 2 – 3

Inter – Monza 3 – 2

Verona – Bologna 1 – 2

Napoli – Fiorentina 2 – 1

Empoli – Roma 0 – 1

Juventus – Atalanta 0 – 4

Lazio – Udinese 1 – 1

Serie A, la classifica della 28^ giornata

Inter – 61

Napoli – 60

Atalanta – 58

Juventus – 52

Lazio – 51

Bologna – 50

Roma – 46

Fiorentina – 45

Milan – 44

Udinese – 40

Torino – 35

Genoa – 32

Como – 29

Cagliari – 26

Verona – 26

Lecce – 25

Parma – 24

Empoli – 22

Venezia – 19

Monza – 14

Serie A, il programma della 29^ giornata

Genoa – Lecce (venerdì 14 marzo, ore 20.45)

Monza – Parma (sabato 15 marzo, ore 15.00)

Udinese – Verona (sabato 15 marzo, ore 15.00)

Milan – Como (sabato 15 marzo, ore 18.00)

Torino – Empoli (sabato 15 marzo, ore 20.45)

Venezia – Napoli (domenica 16 marzo, ore 12.30)

Bologna – Lazio (domenica 16 marzo, ore 15.00)

Roma – Cagliari (domenica 16 marzo, ore 16.00)

Fiorentina – Juventus (domenica 16 marzo, ore 18.00)

Atalanta – Inter (domenica 16 marzo, ore 20.45)