Serie A, Milan primo in classifica: non accadeva dalla stagione 2011/12

Sono passati quasi dieci anni dall’ultima volta in cui il Milan si è trovato da solo in testa al campionato.

Il derby di Milano consegna alla Serie A un Milan solitario in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 sull’Inter griffato Zlatan Ibrahimovic.

I rossoneri, come riporta Gazzetta dello Sport, vanno a segno in campionato da 24 partite consecutive. Lo stesso era successo nel 1973: allora la serie con gol all’attivo era arrivata a quota 29.

Inoltre era dalla stagione 1995/96 che il Milan non vinceva le prime quattro giornate di campionato ed era dalla stagione 2011/12 che non si trovava solitario in vetta alla classifica.

Non a caso anche in quella squadra c’era Zlatan Ibrahimovic.