Serie A, quinta giornata: esame Roma per il Milan, Juve e Inter per tornare al top

La quinta giornata di Serie A si giocherà da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre. Un lungo spezzatino con tanti esami interessanti per le big e alcune sfide già importanti per un paio di allenatori a rischio esonero.

Il match clou è quello del lunedì sera con la capolista Milan che ospita la Roma. Secondo esame di maturità, dopo il derby, per la squadra di Pioli, imbattuta in campionato e in striscia positiva da 19 partite consecutive. Senza Calhanoglu e Rebic, i rossoneri proveranno a continuare la propria corsa in testa al campionato contro una Roma reduce da due successi consecutivi e che, senza il pasticcio di Verona, sarebbe ancora senza sconfitte.

Quinta giornata di Serie A: apre la sorpresa Sassuolo, sabato c’è l’Inter

Ad aprire la quinta giornata di Serie A sarà venerdì sera Sassuolo-Torino, un testacoda quasi impronosticabile alla vigilia del campionato. Oggi, invece, i bookmaker ci vedono chiaro, dando i neroverdi favoritissimi per il successo. Un'ipotesi che farebbe sognare i tifosi del Toro, ancora in attesa di festeggiare la prima vittoria della squadra in campionato.

Nonostante tutto, non bisogna dimenticare che i neroverdi sono secondi in classifica, giocano un gran calcio, hanno già segnato tredici gol e arrivano da tre successi consecutivi. De Zerbi ha tutte le carte in regola per essere la vera sorpresa del torneo. Di fronte si troverà un Torino ultimo della classe con tre sconfitte in altrettante gare e un Giampaolo sommerso dalle critiche e bisognoso di punti per non finire nella lista degli allenatori a rischio. Categoria che comprende già Beppe Iachini, confermato in sella alla Fiorentina in settimana da Commisso, ma appeso a un filo che si chiama Udinese, contro cui giocherà nella gara in programma domenica alle 18. Se i viola non dovessero vincere, le voci su Sarri diventerebbero ancora più insistenti.

Sabato 24 ottobre scendono in campo le big, con l’Atalanta che grazie alla Champions League ha già dimenticato il Napoli e affronta in casa la Sampdoria, reduce dal 3-0 sulla Lazio. Alle 18 l’Inter vola a Marassi per sfidare il Genoa che è uscito dall’incubo Covid. Ieri a Pegli altri cinque giocatori sono risultati negativi e ora Maran ha la rosa quasi al completo. Lo stesso non si può di dire di Conte che non avrà disposizione i positivi Hakimi, Young e Skriniar. I nerazzurri devono riscattarsi dopo tre gare senza successi tra campionato e Champions e hanno urgente bisogno di vincere per dimenticare il derby e tornare nelle prime quattro, visto che ora sono sesti con 7 punti. Chiude il programma di sabato alle 20.45 Lazio-Bologna, entrambe a sorpresa alle soglie della zona retrocessione, anche se i capitolini hanno dato segnali di risveglio con il tris servito in Champions al Borussia Dortmund.

Napoli e Juventus in campo domenica

Il lunch match della domenica sarà Cagliari-Crotone con i sardi reduci dalla prima vittoria stagionale e la squadra di Stroppa che è riuscita a strappare un punto alla Juventus. Sarà un bell’antipasto in vista delle gare delle 15 in cui brilla Benevento-Napoli. La neopromossa cercherà di stoppare i ragazzi di Gattuso, straripanti contro l’Atalanta, bravi a dimenticare le polemiche e seri candidati per un posto nelle posizioni d’onore della classifica anche a fine campionato. In contemporanea si giocherà Parma-Spezia, match delicatissimo nelle zone basse con Italiano e Liverani in piena emergenza. Al momento tra infortunati e positivi al COVID-19 sono venti gli indisponibili per la gara del Tardini.

L’analisi della quinta giornata di Serie A si conclude con il posticipo della domenica sera in cui la Juventus affronta il Verona. La prima buona notizia per Pirlo è che si torna allo Stadium, fortino bianconero, e sarà utile contro una squadra che ha subito un solo gol in stagione. La Vecchia Signora in Champions ha dato segnali di crescita, ora serve una vittoria in campionato per non vedere scappare il Milan, già distante quattro punti.