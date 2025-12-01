Serie A, pronta al cambiamento? il nuovo FVS introduce le chiamate a disposizione delle panchine! Le ultime novità

Serie A, possibile svolta arbitrale clamorosa: debutta il FVS con le chiamate dalla panchina! Ecco cosa può succedere

Calcio italiano verso una svolta tecnologica Il sistema arbitrale potrebbe presto cambiare radicalmente. Dopo le recenti polemiche legate al VAR e alle sue interpretazioni, l’AIA sta valutando l’introduzione del Football Video Support (FVS), un modello già in fase di sperimentazione in Serie C e nella Serie A femminile. Non si tratterebbe di un semplice “VAR a chiamata”, ma di una revisione profonda del protocollo attuale.

Come funziona il FVS Il nuovo sistema prevede un quarto ufficiale a bordo campo con compiti esclusivamente tecnici: mostrare le immagini all’arbitro centrale quando arriva una richiesta di revisione dalla panchina. La vera novità è l’introduzione delle challenge per gli allenatori, sul modello di tennis e pallavolo. Ogni tecnico avrà due chiamate a partita, utilizzabili solo in episodi chiave come gol, rigori, espulsioni dirette e scambi di identità. Se la richiesta è corretta, la card viene mantenuta; in caso contrario, persa.

Obiettivi e prospettive L’adozione del FVS punta a ridurre le polemiche e a rendere i club protagonisti nella correzione degli errori evidenti, aumentando al tempo stesso la trasparenza del processo decisionale. Una vera rivoluzione che, se approvata, potrebbe cambiare per sempre il modo di vivere le partite in Serie A.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

