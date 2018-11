Serie A, Rizzoli: «Var? Sette grandi errori, ma possiamo migliorare»

FIGC, Aia e allenatori di Serie A si sono incontrati quest’oggi per discutere del Var e dei progressi di quest’anno

Quest’oggi si è tenuto un vertice tra Lega Calcio, Aia e allenatori di Serie A in merito al Var. È emerso che nelle prime 12 giornate, la tecnologia è stata utilizzata 32 volte, con più di 600 silent check. Ma non tutto è perfetto, anzi. Nicola Rizzoli, primo designatore ha infatti parlato di sette errori evitabili, tra cui il mani di Dimarco contro l’Inter e il gol di Berenguer in Udinese-Torino. Errori che andranno cancellati per migliorare.

Nell’incontro si è parlato anche delle proteste. Questo il commento del numero uno dell’Aia Nicchi: «Ci siamo raccomandati di avere comportamenti idonei e di far subito quel che si può fare da subito, evitando ammonizioni sciocche per proteste che non hanno senso o di andare a rivedere episodi che già vengono rivisti. Ci siamo raccomandati anche sul fatto che è il capitano a essere il rappresentante della squadra. Se tutto questo avviene in un clima di serenità anche gli arbitri ne saranno avvantaggiati».