Serie A, Simonelli sicuro: «Vogliamo aiutare il calcio italiano a crescere. Stiamo pensando a questa grande innovazione»

La Serie A pronta a sostenere la Nazionale: Simonelli apre allo stage pre-playoff

Il mondo della Serie A continua a osservare con grande attenzione il percorso della Nazionale in vista dei playoff che decideranno l’accesso ai Mondiali del 2026. In occasione dello Sport Industry Talk, evento coinciso con il giorno dei sorteggi, è intervenuto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, che ha affrontato il tema dello stage richiesto dalla FIGC per preparare al meglio la squadra di Luciano Spalletti.

Simonelli ha ribadito con forza quanto sia fondamentale per l’intero movimento calcistico italiano che la Nazionale riesca a qualificarsi ai Mondiali. «La Serie A farà tutto il possibile per essere vicina alla FIGC e alla Nazionale» ha dichiarato. Secondo il presidente, il ritorno dell’Italia nella competizione iridata rappresenta un orgoglio non solo per la Federazione, ma anche per tutti i club che compongono il massimo campionato. Da qui la disponibilità ad agevolare la richiesta avanzata dal presidente federale Gabriele Gravina riguardo a uno stage prima delle sfide decisive di marzo.

Lo stage della Nazionale e i vincoli della Serie A

Pur mostrando ampia apertura, Simonelli ha però ricordato che la gestione del calendario della Serie A è vincolata a impegni già pattuiti. Le giornate che precedono i playoff sono infatti strettamente legate ai contratti siglati con i broadcaster, sia per quanto riguarda il campionato sia per quanto concerne la Coppa Italia. Questo significa che, nonostante la disponibilità, non tutte le decisioni dipenderanno esclusivamente dalla volontà della Lega.

«Quello che potremo fare – ha spiegato Simonelli – è impegnarci per rendere disponibili i calciatori nel minor tempo possibile, intervenendo sugli orari delle partite». Un impegno non solo formale, ma concreto, anche se soggetto a diversi fattori esterni. Basti pensare, ha ricordato il presidente, al caso della Fiorentina: qualora la squadra viola dovesse proseguire il proprio cammino in Conference League, sarebbe costretta a giocare di giovedì, rendendo complesso l’anticipo della gara di campionato al sabato.

Una Serie A unita per la causa azzurra

Simonelli ha comunque voluto sottolineare che la disponibilità da parte della Serie A «c’è al 100%». L’intenzione è quella di collaborare con la FIGC per facilitare il lavoro del commissario tecnico e creare le condizioni migliori affinché la Nazionale possa presentarsi ai playoff nelle migliori condizioni possibili. Il presidente ha dunque tracciato un messaggio chiaro: il sistema calcio italiano vuole muoversi compatto verso l’obiettivo Mondiale, consapevole di quanto questo risultato sia fondamentale per l’immagine e il valore dell’intero movimento della Serie A.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A