Spezia Venezia, è fuga dall’inferno: si salvi chi può

Spezia Venezia è il match clou per la salvezza: da una parte Motta può allontanarsi e dall’altra Zanetti ha un solo risultato

Spezia Venezia è il match clou per la zona salvezza di questo fine settimana. Si ritorna in campo dopo la sosta e al Picco andrà in scena una sfida al cardiopalma.

Le due squadre hanno bisogno di punti: lo Spezia di Motta per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa, una sorta di match point visto che poi andrebbe a più dieci dai lagunari. Il Venezia di Zanetti invece non può più sbagliare per non vedere allontanarsi il trenino salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.