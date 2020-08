Serie B, Castori conteso tra Salernitana e Frosinone: il tecnico del Trapani piace ai due club, al momento non ci sono novità

Fabrizio Castori potrebbe rimanere in serie B. Il tecnico del Trapani – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport -, piace a Frosinone e Salernitana.

Al momento l’ex Carpi dovrà capire come muoversi, anche per via della questione che interessa la società siciliana. Ad ogni modo la compagine giallazzurra cercherà di disputare i playoff, poi si parlerà della prossima stagione.