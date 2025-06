Serie B: la Cremonese batte lo Spezia nella finale dei playoff e ritorna in Serie A: decisiva la doppietta di De Luca, seconda promozione per Stroppa

Il verdetto finale dei playoff di Serie B ha emesso il suo responso: sarà la Cremonese a raggiungere Sassuolo e Pisa in Serie A nella prossima stagione. La squadra di Giovanni Stroppa si è imposta 3-2 sullo Spezia nella finale di ritorno al Picco, al termine di una sfida vibrante e ricca di colpi di scena. Dopo lo 0-0 dell’andata, che lasciava un piccolo vantaggio ai liguri in virtù del miglior piazzamento in campionato, i grigiorossi hanno ribaltato tutto sul campo, dimostrando carattere e lucidità nei momenti decisivi.

Curiosa la coincidenza che ha riportato Stroppa a incrociare Luca D’Angelo tre anni dopo la storica finale tra Pisa e Monza, che vide il tecnico lombardo ottenere la promozione con i brianzoli: anche stavolta il duello si è chiuso in suo favore. La partita si è accesa con la rete di De Luca, servito da un lancio perfetto di Franco Vazquez: l’attaccante ha eluso la marcatura di Hristov e beffato Gori con un tocco delicato in uscita. Poco dopo, è stato lo stesso Vazquez ad approfittare di una mischia in area spezzina per firmare il raddoppio. De Luca ha poi siglato la sua doppietta personale, portando la Cremonese sullo 0-3 e mettendo una seria ipoteca sulla promozione.

Ma lo Spezia non si è arreso facilmente: in un minuto ha trovato due reti con Pio Esposito e Vignali, riaccendendo le speranze del Picco. Troppo tardi però, perché la rimonta si è fermata lì. Per la Cremonese, tornano così i riflettori della massima serie, al termine di una stagione intensa e coronata con un successo pesante. Per Stroppa, è la seconda promozione in A in carriera, sempre conquistata attraverso i playoff.