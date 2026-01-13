Serie B, il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova: E’ la miglior difesa del campionato ma…

Serie B, il Palermo di Inzaghi rallenta col Mantova: miglior difesa del torneo, ma resta un’incognita. Il dato

Un pareggio che sa di sconfitta, questa è la secca definizione del Corriere dello Sport. Il Palermo è tornato da Mantova con un punto che brucia, facendosi riprendere al 95′ in una partita che sembrava ormai vinta. Un risultato che lascia l’amaro in bocca e impedisce ai rosanero di accorciare ulteriormente le distanze dal secondo posto, ora distante quattro punti.

Al di là della casualità del gol subito nel recupero, la squadra di Inzaghi deve interrogarsi sui motivi che le hanno impedito di chiudere il match.

Nonostante una superiorità tecnica evidente, un controllo del gioco per larghi tratti e numerose occasioni create, il Palermo ha pagato a caro prezzo la mancanza di cinismo e cattiveria sotto porta. È proprio questo l’aspetto su cui dovrà lavorare Pippo Inzaghi: la cura dei dettagli, quel fiuto del pericolo che avrebbe permesso di evitare la beffa finale, nata dall’unico tiro in porta del Mantova nella ripresa.

Il rammarico aumenta considerando che molte cose avevano funzionato: il gol di Ceccaroni, frutto di un’azione corale, e la prestazione di Vasic, autore dell’assist e di strappi importanti, avevano dato ragione alle scelte del tecnico. Tuttavia, proprio l’italo-serbo ha sprecato un’occasione d’oro a inizio secondo tempo, un’altra istantanea dell’incompiutezza di una squadra che, pur avendo un’identità precisa, non offre ancora garanzie totali in termini di affidabilità.



Curiosa la contraddizione di un Palermo che, pur vantando la miglior difesa del campionato e reduce dal miglior girone d’andata dell’era City Group, subisce gol in trasferta per l’ottava volta consecutiva e per la seconda volta di fila vanifica un vantaggio nei minuti finali lontano dal Barbera. Il settimo risultato utile consecutivo non basta a cancellare la sensazione di un’occasione persa: per il salto di qualità serve qualcosa in più.

