Serie B, frenata Pisa. Crollo Parma e Vicenza, segnali dal Monza

Serie B, il Pisa continua a guidare la classifica. Il Parma delude, vince invece il Monza

In archivio la nona giornata di Serie B che ha regalato tante sorprese, bei gol, e anche confermato alcune delusioni. Parliamo del Parma, candidato principale insieme al Monza alla vittoria del campionato ma in grandissime difficoltà. Maresca, almeno per ora, non è a rischio, ma la sconfitta in casa della Reggina per 2-1 ha aumentato i malumori della piazza. Il decantato gioco non c’è, tarda ad arrivare, e non arrivano nemmeno i punti. Bene invece il Monza che ha ritrovato la vittoria, vincendo per 1-0 contro il Cittadella grazie al gol di D’Alessandro al 91′. Sempre nel finale, una clamorosa papera di Nicolas, portiere del Pisa, ha regalato un insperato pareggio al Pontedera: 1-1 al 96′ (erano stati concessi ben 10 minuti di recupero), sotto gli occhi del c.t. Roberto Mancini, arrivato sotto la Torre per visionare Lorenzo Lucca (il bomber non ha segnato, è rimasto a secco in questa giornata). Pisa primo a 20, insegue il Brescia a 17, vittorioso per 1-0 contro la Cremonese grazie al gol all’84’ di Spalek. Al terzo posto invece Benevento, Lecce, Cremonese e Reggina. I sanniti hanno liquidato il Cosenza per 3-0, i salentini invece hanno perso l’occasione di balzare al secondo posto solitario, pareggiando in casa contro un buon Perugia.

Successo importante dell’Alessandria in chiave salvezza

Vittoria per 2-1 del Frosinone contro l’Ascoli e aggancio in classifica riuscito da parte degli uomini di Fabio Grosso. Goleada della Ternana che ha battuto il Vicenza per 5-0 (da segnalare le doppiette di Partipilo e Donnarumma). In zona retrocessione importantissimo successo dell’Alessandria che, grazie al gol dell’albanese Kolaj, acquistato in estate dal Sassuolo, ha battuto le resistenze del Crotone, sempre in difficoltà. Solo 1-1 invece tra SPAL e Como che continuano la loro corsa a braccetto, salendo a quota 10 punti.

