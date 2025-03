Serie B, i risultati della 28ª giornata: Pohjanpalo regala altri tre punti al Palermo, Maran a rischio? Pari tra Bari e Samp

Serie B, i risultati della 28ª giornata: Pohjanpalo regala altri tre punti al Palermo con il Brescia, Maran a rischio? Pari tra Bari e Sampdoria

Si è chiusa la 28ª giornata di Serie B con la vittoria del Palermo, che contro il Brescia grazie a Pohjanpalo dal dischetto trova i tre punti. Terza rete in quattro partite per il finlandese che avvicina la zona playoff ed inguaia il Brescia, con il presidente Cellino che ha avuto un lungo confronto sia con il ds delle Rondinelle Castanini che il tecnico Maran. Finisce in parità invece la sfida tra Bari e Sampdoria: passano in vantaggio i blucerchiati con Niang nel recupero del primo tempo a cui risponde in avvio di ripresa Maggiore.

Catanzaro-Reggiana 1-1 (15′ Vido [R], 75′ Scognamillo)

Palermo-Brescia 1-0 (87′ Pohjanpalo rig.)

Modena-Cosenza 1-1 (28′ Artistico, 85′ Mendes [M])

Bari-Sampdoria 1-1 (45+2′ Niang, 48′ Maggiore [B])