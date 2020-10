Serie B, SPAL: tre nuovi giocatori positivi al coronavirus

Diventano quattro i giocatori della SPAL positivi al coronavirus, come confermato dal club ferrarese in una nota ufficiale

La SPAL ha comunicato che quattro nuovi casi di positività al coronavirus sono emersi nella giornata di ieri dopo l’ultimo giro di tamponi.

Tre di questi quattro casi riguardano dei giocatori, tutti in isolamento proprio come il calciatore risultato positivo nella mattinata di ieri.

LA NOTA UFFICIALE – « S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali».