Serie B verso lo stop: arriva la conferma del Consiglio Direttivo

La Serie B potrebbe fermarsi: il Consiglio Direttivo ha votato per il blocco del campionato messo alle strette dall’emergenza Covid

La Serie B viaggia verso lo stop del campionato. L’emergenza Covid sta mettendo in ginocchio alcuni club e non sarebbe pià garantito il regolare svolgimento del torneo.

Come riportato da Sky Sport, il Consiglio Direttivo avrebbe votato per lo stop dal 24 aprile: il 27 aprile e l’1 maggio si recupererebbero le gare non disputate e il torneo riprenderebbe regolarmente il 7 maggio con gli ultimi due turni.