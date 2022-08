Serie B, Vita: «Genoa e Cagliari davanti a tutti»

Il pronostico di Alessio Vita, centrocampista del Citadella, per la prossima Serie B; «Oggi direi che davanti ci sono il Genoa e il Cagliari»

Alessio Vita, centrocampista classe 1993 del Cittadella, ha parlato delle squadre che vede più attrezzate per la vittoria della serie cadetta. Queste le sue parole, riportate da CalcioLecce.

«È un campionato talmente difficile che diventa complicato fare pronostici. Oggi come oggi direi che davanti ci sono il Genoa, che ha una garanzia come Coda in attacco, e il Cagliari. E poi aggiungerei il Parma, che si gioverà dell’esperienza della scorsa stagione e che conta su un grandissimo allenatore come Pecchia. Ma poi ci sono sempre sorprese».