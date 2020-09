La Lega Pro ha resi noti i calendari dei tre gironi della prossima Serie C: ecco quando inizierà e finirà il campionato

Sono ufficiali i giorni della Serie C 2020/2021. La Lega Pro li ha resi noti questo pomeriggio con due incognite nel girone C: sono X e Y, rappresentate da Foggia e Bisceglie. I due club, che prenderanno il posto di Bitonto e Picerno, hanno dieci giorni per completare l’iscrizione.

Serie C 2020/2021 le date

Inizio:

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

Soste:

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020

DOMENICA 03 GENNAIO 2021

Turni Infrasettimanali:

MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020

MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO 2021

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021

MERCOLEDÌ 03 MARZO 2021

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021

Turno Festività Natalizie:

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020

Termine:

DOMENICA 25 APRILE 2021​

Calendario Serie C girone A

Calendario Serie C girone B

Calendario Serie C girone C