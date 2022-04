L’Imolese è stata battuta per 1-2 dal Modena. Match winner, il portiere Gagno con un rinvio da poco fuori la sua area

Il Modena vince per 2-1 sull’Imolese grazie a un gol direttamente da rinvio del portiere, Riccardo Gagno. Fondamentale l’errore dell’estremo difensore avversario.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE 🤯

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

Come se non bastasse, il gol è arrivato in pieno recupero, minando ogni probabilità di rimonta.