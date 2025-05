Serie C, svolta dalla stagione 2025-2026: approvato il Salary Cap! Ecco tutti i dettagli sul suo funzionamento

Se ne parlava da diversi anni, ma in Spagna è già presente dal 2019/2020. Dalla stagione 2025-2026, in forma sperimentale, e dalla 2026-2027 definitivamente, in Serie C, arriva il Salary Cap.

Il salary cap, il tetto agli ingaggi dei calciatori, volta a raggiungere il traguardo della sostenibilità economica dei club.

A stabilirlo, la Lega di Serie C che lo scorso 29 aprile, a Firenze, ha approvato la norma che per potrebbe rappresentare il primo passo di una riforma complessiva che vuole coniugare competitività e controllo delle finanze.

Ogni società avrà un tetto massimo che può spendere complessivamente per gli ingaggi dei propri giocatori in una stagione con l’obiettivo di contenere i costi del calcio professionistico della terza serie.

Ovviamente il tetto non sarà unico per tutti, ma ogni club non potrà spendere più del 55% del rapporto fra emolumenti e valore della produzione. Il conteggio degli stipendi varrà per quei contratti che verranno stipulati dopo l’1 luglio 2025.

In questo codice di autoregolamentazione, chi dovesse “sforare” il salary cap non verrà punito con dei punti di penalizzazione, ma con una multa che andrà a finanziare la seconda parte della riforma Zola, che riguarda la qualità del settore giovanile delle squadre ed eventualmente, accumulerebbe una sorta di debito sportivo che comporterebbe diversi problemi, come ad esempio per iscriversi al campionato successivo.