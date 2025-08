Sesko, asta folle. Offerta da 82 milioni, ma lui ha già scelto: ecco dove va! Terremoto in Premier: il Newcastle fa la sua mossa, ma lo United prepara il sorpasso

Un duello di mercato a suon di milioni, una vera e propria asta in Premier League per uno dei centravanti più contesi d’Europa. Come riportato da Sky Sports News, la battaglia per Benjamin Šeško è entrata nella sua fase più calda: dopo l’offerta ufficiale del Newcastle, ora è atteso il rilancio formale del Manchester United, con il giocatore che, a quanto pare, avrebbe già espresso una preferenza.

Il Newcastle ha rotto gli indugi nel fine settimana, mettendo sul tavolo un’offerta da 69,8 milioni di sterline (circa 82 milioni di euro) per l’attaccante del RB Leipzig. La trattativa tra i club è in corso per definire la struttura del pagamento, a testimonianza della ferma volontà dei Magpies di arrivare al 22enne sloveno. Lo United, però, dopo aver avuto diversi colloqui con il Lipsia, è pronto a rispondere con una propria offerta, forte di un vantaggio fondamentale: secondo una fonte citata da Sky, Šeško sarebbe «orientato a scegliere il Manchester United» se i due club troveranno un accordo.

L’imminente assalto dei Red Devils a Šeško apre però un altro, clamoroso scenario di mercato: il futuro di Rasmus Højlund a Old Trafford è ora in seria discussione. L’emittente inglese riporta infatti che il club sarebbe disposto ad «ascoltare offerte adeguate» per il centravanti danese. Un’eventuale operazione “uno dentro, uno fuori” che dimostra la volontà dello United di rivoluzionare il proprio reparto offensivo. La decisione di Šeško è attesa a breve e il suo “sì” a una delle due contendenti potrebbe innescare un clamoroso effetto domino.