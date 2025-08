Sesko, due offerte per un totale di 175 milioni, ma la scelta dipende da un dettaglio… La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco perché il Manchester United si sente in vantaggio

Sesko, due offerte per un totale di 175 milioni, ma la scelta dipende da un dettaglio… La rivelazione di Fabrizio Romano

Un’asta milionaria che infiamma la Premier League, un duello rusticano che ora è entrato nel vivo. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la saga per Benjamin Šeško è a una svolta cruciale: il Manchester United ha finalmente presentato la sua offerta ufficiale, sfidando apertamente il Newcastle, che da giorni sembrava in pole position per l’attaccante del Lipsa.



La battaglia si gioca sul filo dei milioni. Il Newcastle ha messo sul piatto una proposta migliorata da 90 milioni di euro totali (80 fissi più 10 di bonus). La risposta dello United non si è fatta attendere: un’offerta da 85 milioni (75 fissi più 10 di bonus), leggermente inferiore nel totale ma, secondo Romano, con una parte variabile considerata «molto facile da raggiungere». Ma la vera differenza, al momento, la sta facendo la volontà del giocatore. Lo United, infatti, ha deciso di accelerare perché convinto di avere in pugno la preferenza di Šeško. «La sensazione del Manchester United», spiega Romano, «è che l’affare tra Šeško e il Newcastle non sia ancora chiuso perché il giocatore stava aspettando la loro mossa».



Questa situazione sta mettendo a dura prova la pazienza del Newcastle, già beffato su altri obiettivi di mercato in questa sessione e desideroso di una risposta rapida. L’esito di questa trattativa, inoltre, innescherà un inevitabile effetto domino. Se Šeško dovesse scegliere il Newcastle, si aprirebbero immediatamente le porte per la cessione di Alexander Isak al Liverpool. Se, invece, dovesse prevalere il fascino di Old Trafford, il Newcastle si troverebbe nella difficile posizione di dover cercare un nuovo centravanti a poche settimane dalla fine del mercato. Nel frattempo, il Lipsia si gode la “bidding war”, con due offerte monstre sul tavolo e il pieno controllo della situazione.