Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Osasuna. Le sue parole

«Prima della gara, durante il riscaldamento, stavo passeggiando nello stadio ed era così strano. È non avere una parte importante del calcio. Il rumore, l’atmosfera, gli applausi e i cori. Tutto questo si nota e quando si gioca in casa può penalizzare mentre in trasferta può essere un vantaggio».