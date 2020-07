Setien: “Momento non felicissimo, ma lo spogliatoio è con me” – VIDEO

Quique Setién, allenatore del Barcellona, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole

«Sento la fiducia spoglia e non rivelerò di certo i dettagli della riunione tecnica. Non sono felice come all’inizio, perché la situazione non è delle migliori, ma personalmente sto bene. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando, continueremo a farlo fino all’ultimo giorno».