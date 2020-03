Sfogo Zhang, la Procura della Federcalcio apre un’indagine sulle dure parole del presidente dell’Inter dopo il rinvio di Juve-Inter

La Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un’indagine sul durissimo attacco del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Come riportato dall’Ansa, il numero uno dell’Inter ha utilizzato delle parole dure nei confronti di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio: «Vergogna, pagliaccio» dopo la decisione controversa di rinviare il match tra Juventus e Inter, inizialmente in programma per il 1 marzo.