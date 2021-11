Shakhtar, De Zerbi: «Non siamo in grado di affrontare Inter e Real Madrid»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakthar, ha analizzato la sconfitta contro l’Inter di Inzaghi: le sue parole

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakthar, ha analizzato la sconfitta contro l’Inter di Inzaghi: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Oggi non è mi piaciuto come ha giocato la mia squadra, abbiamo fatto poco e con poco coraggio, personalità, qualità. Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che sta bene. Vincendo il campionato quando non sblocca la partita ha ancora più pazienza e l’ho vista bene».

BILANCIO CHAMPIONS – «Ci siamo meritati un punto e basta. Ad oggi non siamo in grado di affrontare Real e Inter come mi piacerebbe. Lo Shakthar deve costruire non quello del passato, dobbiamo fare ancora tanto. Pensavo di fare di meno, invece c’è tanto di lavoro da fare».