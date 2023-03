Shakira torna sulla separazione con Piqué: «É diventato un inno per molte donne»

Le parole di Shakira sulla canzone contro il suo ex, Gerald Piqué: «È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni»

Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, la popstar Shakira ha parlato della canzone Bzrp Music Sessions Vol. 53, un brano in cui attacca l’ex compagno, il difensore ex Barcellona, Gerald Piqué. Di seguito le sue parole.

«L’accoglienza è stata incredibile, spero che nessuno mi svegli mai da questo sogno. È stato incredibile sentire la reazione di così tante persone. Il bello di questa canzone è che è diventata una specie di inno per così tante donne. Ho avuto un anno davvero difficile dopo la mia separazione. E scrivere questa canzone è stato davvero importante per me. È stato un modo salutare per incanalare le mie emozioni. Ho avvertito tantissima sorellanza da parte di donne che hanno vissuto le stesse cose che ho passato io e che hanno dovuto sopportare tutta la merda che ho dovuto sopportare io».