Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luis Suarez, autore di una doppietta contro il Granada. Le sue parole.

«Gli ho chiesto di fare tutto quello che è in grado di fare, ovvero giocare per la squadra. Non gli chiedo i due gol, ma l’assist a Llorente e i movimenti nelle combinazioni di squadra».