Simeone: «Domani si torna a Firenze. Per me è sempre un rincontro speciale»

Giovanni Simeone, grande ex di Fiorentina-Cagliari, ha postato una foto su Instagram in vista del match di domani

Giovanni Simeone sarà, insieme a Riccardo Sottil, uno dei due ex di Fiorentina-Cagliari, in programma domani alle 18 all’Artemio Franchi. Tornare a Firenze, per il Cholito, è sempre speciale. A conferma del legame affettivo con la città, ecco la didascalia di un suo post pubblicato su Instagram questo pomeriggio:

«Domani si torna a Firenze e per me è sempre un rincontro speciale, ma sopratutto una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando solo per tornare sulla strada che vogliamo. Forza Casteddu!».