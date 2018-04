Simeone nel ricordo di Astori: «La nuova Fiorentina nasce da Davide»

Il Cholito Simeone ha parlato al termine di Roma-Fiorentina. Non poteva mancare un ricordo di Davide Astori

Un gran gol, il terzo consecutivo, il decimo in stagione, è valso lo 0-2 per la Fiorentina in casa della Roma. Il Cholito Simeone, autore di un’ottima partita, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida dell’Olimpico: «Diamo tutto in campo, quella è la nostra forza. Il gruppo è molto unito, ognuno corre per l’altro e sono molto orgoglioso. Come nasce questa nuova Fiorentina? Davide, solo lui».

Prosegue il giocatore viola: «Le difficoltà ci hanno unito, siamo ogni giorno più uniti, ci alleniamo tanto e dopo l’allenamento nessuno vuole andare a casa, anche per non pensare a quello che è successo. La mia stagione? Io devo continuare a fare gol, ad aiutare la squadra, a migliorare perché ho 22 anni e posso fare ancora tanto».