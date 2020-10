Simeone : «Suarez, Joao Felix e Diego Costa insieme? Sì…» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa della potenza di fuoco che ha l’Atletico Madrid. Queste le sue parole

«Ovviamente il club considera attentamente tutte le occasioni che ha per migliorare la squadra. In questo momento però dobbiamo pensare alle 7 partite che avremo in 22 giorni. Da domani contro il Celta inizieremo questo ciclo ravvicinato. Per quanto riguarda il discorso se Joao Felix, Suarez e Costa potranno giocare insieme la risposta è sì. Sono tanti i giocatori che possono giocare insieme ma bisogna capire in quale momento e in quale situazione».