Torino, Simeone in arrivo? La battuta di Cairo e le ultime novità sulla trattativa

Giovanni Simeone dal Torino al Napoli? Ecco la battuta di Urbano Cairo e le ultime novità sulla trattativa di calciomercato. I dettagli del caso

«Visto che con De Laurentiis ha ritrovato il piacere di trattare, due affari in una sola sessione non ce li ricordavamo, magari c’è anche un terzo?». Quella appena riportata, è una nel novero delle domande che questo pomeriggio – in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Torino Marco Baroni – è stata posta al patron del club granata Urbano Cairo. Il riferimento, d’altronde, è tutt’altro che di difficile comprensione. Piemontesi e campani hanno da poco concluso per l’acquisto di Cyril Ngonge, mentre l’ormai ex portiere del Toro Vanja Milinković-Savić ha compiuto il percorso inverso trasferendosi alle pendici del Vesuvio.

Bene, assodati i primi due ‘affari’ palesati nel quesito rivolto all’imprenditore, non sarà un’impresa ipotizzare quale sia il terzo (per ora solo presunto) colpo che potrebbe vedere coinvolte le due società. Si tratta di Giovanni Simeone, il bomber partenopeo finito al centro delle mire espansionistiche proprio del presidente Cairo e del suo staff. «Siamo qua, abbiamo un mese davanti…cercheremo di fare il meglio, andando a prendere calciatori giovani con un grande potenziale, questo è l’obiettivo», la risposta dell’imprenditore. E ancora: «Per quel che riguarda il ‘non c’è due senza tre’…è un proverbio…perché no?». Prima della chiosa: «Dice: non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé, quindi hai voglia!».

Tra una battuta e un proverbio però, resta – per prima cosa – la necessità (inderogabile) in casa Torino di regalare a mister Baroni effettivamente un nuovo innesto per il proprio attacco. E poi, dei discorsi più a meno avviati col Napoli proprio per imbastire la trattativa che porta a Simeone. D’altronde, quale migliore occasione per il direttore tecnico dei sabaudi Davide Vagnati, ora che ‘El Cholito’ sembra (il condizionale rimane comunque obbligatorio) in procinto di lasciare il capoluogo campano?

A tal riguardo, come anticipato dal portale ToroZone, il Torino avrebbe già da tempo richiesto al Napoli tutte le informazioni del caso per il cartellino della punta campana. Un pressing intensificato negli ultimi giorni e che potrebbe farsi ancora più incisivo qualora Antonio Sanabria (Cremonese su di lui) dovesse salutare a breve l’ombra della Mole. Certo, le priorità sul taccuino granata sono e saranno l’acquisto del terzino sinistro e di un esterno destro, ma per il reparto offensivo il nome forte resta quello di Simeone. Il terzo atto di un braccio di ferro tra Cairo e De Laurentiis sembra ora dopo ora sempre meno improbabile.

