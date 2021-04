Simic: «Rebic devastante. Spero che il Milan possa andare in Champions»

Lunga intervista dell’ex difensore rossonero Dario Simic ai microfoni del canale Twitch del Milan. Le sue dichiarazioni

RICORDO PIÙ BELLO – «Il ricordo più bello con il Milan sono state le due Champions League, a Manchester e a Atene. La coppa dei campioni è qualcosa di unico per i giocatori e per i tifosi. Anche lo scudetto del 2004 è stata una grande emozione. Era una grande squadra formata da grandi persone e questo si può vedere anche nel calcio odierno.»

REBIC – «Lo abbiamo visto io e Paolo durante il mondiale in Russia. E’ fortissimo fisicamente ed è devastante in attacco. Ha dimostrato di essere un giocatore importante per il Milan. La posizione in cui gioca, a sinistra, è quella congeniale. Chiaramente il suo rendimento, fatto di alti e bassi, è dovuto anche al modulo di gioco della squadra e al rendimento complessivo dei compagni.»

LOTTA CHAMPIONS – «Io mi auguro di sì, che il Milan possa qualificarsi. Bisogna crederci. Da un anno e mezzo giochiamo un grande calcio. Abbiamo vinto tante partite giocando bene. Le altre squadre sono forti ma bisogna crederci.»