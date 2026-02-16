Simulazione Bastoni, deve essere convocato in nazionale? Spalletti è netto e manda un messaggio anche a Gattuso

Simulazione Bastoni, esplode la polemica: Spalletti è categorico e il messaggio a Gattuso è evidente

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Galatasaray e Juventus. Inevitabilmente, al tecnico sono arrivate anche domande su quanto accaduto sabato sera.

Tra i temi affrontati, uno in particolare ha catturato l’attenzione: a Spalletti è stato chiesto se, alla luce degli episodi del derby d’Italia, avrebbe convocato Bastoni. La risposta del tecnico toscano è stata netta,

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

CONVOCHEREBBE BASTONI? – «Non devo creare restrizioni alla volontà di Gattuso. Deve scegliere chi vuole, senza condizionamenti. Io non sono più il ct e mi porterò sempre dietro con dispiacere quella condizione. C’è un ct forte che va lasciato lavorare libero di fare come vuole».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE DI SPALLETTI SU JUVENTUSNEWS24