Simy: «Crotone è casa mia, qui sto benissimo. Sul futuro...»

Nwankwo Simy ha parlato a Fanpage.it del suo futuro e della stagione vissuta con il Crotone. Le parole dell’attaccante.

ATTACCANTE – «Non c’è niente che non si possa raggiungere, io lotto sempre per conquistarmi ogni cosa. Per un periodo sono stato l’attaccante più prolifico d’Europa e il mio nome è stato affiancato ai grandissimi del calcio, è stato emozionante ma non guardo queste cose».

CROTONE – «Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale e un effetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti».

FUTURO – «Vedremo cosa succederà: a fine stagione vedremo, se arriveranno offerte le valuterò con il mio procuratore, la mia famiglia, ma anche con la società. Decideremo cosa sia meglio per tutti, tutti insieme».