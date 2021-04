Simy nel post partita: «Non posso essere felice al 100%. Futuro? Ho massimo rispetto per il Crotone»

Le parole dell’attaccante del Crotone Simy nel post partita del Tardini in cui è stato decisivo nella vittoria rossoblù per 3-4 sul Parma

L’attaccante del Crotone Simy ha parlato ai microfoni di SkySport nel post partita del Tardini contro il Parma, vinta dai rossoblù per 3-4. Eccole sue parole.

CROTONE: «Momento particolare, non posso essere felice. A livello personale sto facendo bene ma non basta, la squadra ha faticato. Oggi abbiamo vinto con merito, abbiamo messo tutto in campo e vogliamo finire dignitosamente. Il gruppo è sempre stato dento le gare, mollando mai. Forse non siamo stati all’altezza, ma mancano 5 partite e dobbiamo fare il meglio possibile».

FUTURO: «È una bella cosa essere il miglior nigeriano, in un campionato difficilissimo ma non sono contento al 100%. Non penso a dove saprò l’anno prossimo, ho rispetto per questa piazza che mi ha accolto come un figlio non posso parlare di futuro»