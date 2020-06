Siviglia Betis: Ocampos e la fasce saranno la chiave

La Liga riparte con un sentitissimo Siviglia-Real Betis. Ocampos e le fasce saranno la chiave tattica principale

Oggi riparte la Liga con il sentitissimo derby di Siviglia. I padroni di casa hanno bisogno di punti per inseguire l’obiettivo Champions. Per farlo ci si aggrapperà soprattutto al talento di Ocampos, visto che l’ex Milan è la principale fonte di imprevedibilità del Siviglia. Fin qui ha realizzato 10 gol ed è il maggior dribblomane degli andalusi.

Il Siviglia è una squadra che utilizza molto le corsie esterne per attaccare: effettua 24 cross a partita, il record della Liga. Inoltre, è una delle ultime formazioni del campionato per azioni offensive che arrivano dal centro. Insomma, sono fondamentali le fasce in zone di rifinitura, con Jesus Navas e Reguilon (i terzini) che coprono ampie porzioni di campo.