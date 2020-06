Siviglia Betis: Ocampos fa la differenza nel derby

Ocampos ha fatto la differenza in Siviglia-Betis. Ha segnato su rigore e confezionato l’assist per Fernando

Il Siviglia ha ripreso la Liga con una convincente vittoria nel derby contro il Betis per 2-0. Come al solito, Ocampos è stato il principale trascinatore della squadra andalusa. Contro un avversario apparso in difficoltà fisicamente, il talento argentino ha fatto la differenza sulla fascia destra. Ha segnato su rigore e confezionato l’assist per la rete di Fernando.

Pur essendo uscito al 70′, Ocampos è stato il giocatore del Siviglia con più tiri (4), il secondo con più dribbling. Insomma, ha ricominciato l’annata alla grande.