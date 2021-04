Siviglia, Gomez: «Felice per il gol, il gruppo mi sta aiutando molto»

Il Papu Gomez è stato autore del gol che ha regalato la vittoria al Siviglia nel derby contro il Betis

Alejandro Gomez è entrato nella ripresa durante il derby tra Betis e il suo Siviglia e ha segnato la rete che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Al termine della partita, il Papu ha commentato il gol ai microfoni di ABC.

«Sono molto contento per il mio gol. Mi rende davvero molto felice. Penso che il lavoro paghi sempre. Io mi sto impegnando molto per mostrare la versione migliore di me. Questo gruppo mi sta aiutando parecchio a farlo. Nell’intervallo Lopetegui ci ha detto che dovevamo aumentare l’intensità e salire di più aumentare la pressione. Tutta la squadra, da Bono a chi è entrato nella ripreso lo ha fatto anche con grande fatica. Volevamo la vittoria e siamo felicissimi».