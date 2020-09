Siviglia, il saluto commosso di Banega: «Non dimenticherò mai questa squadra»

In conferenza stampa, Ever Banega ha detto addio al Siviglia

Tra Ever Banega e il Siviglia c’è stato un grande amore, uno di quelli che non finirà mai. Oggi l’argentino lascia il club spagnolo e ha salutato squadra e tifosi in conferenza stampa.

«Ci eravamo posti l’obiettivo di vincere l’Europa League e di qualificarci per la Champions League. Obiettivi entrambi raggiunti. Il merito va a tutti coloro che lavorano in questa meravigliosa società che ci rendono ogni giorno le cose semplici. Il mio grazie va poi ai tifosi per l’ammirazione e il supporto che mi hanno dato fin dal primo giorno. Non lo dimenticherò mai».